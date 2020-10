Em conferência de imprensa, o comissário Fernando Rabaldinha, da PSP de Braga, disse ainda que os adeptos terão de permanecer sentados no lugar que lhes for atribuído.

“Este será o primeiro jogo oficial de clubes com adeptos no continente [depois da paragem provocada pela pandemia de covid-19], teremos os olhos do país e da Europa postos no Estádio Municipal de Braga, é muito importante que todos cumpram as regras para que outras portas se possam ir abrindo e no futuro possamos ter mais jogos com público”, referiu.

O comissário sublinhou que no estádio estarão “responsáveis da Direção-Geral da Saúde a avaliar” a forma como as coisas vão decorrer.

O Sporting de Braga recebe o AEK Atenas às 20:00 de quinta-feira, na primeira jornada do grupo G da Liga Europa.

Segundo Fernando Rabaldinha, ainda “não há notícia” da presença de qualquer adepto grego em Braga, mas uma coisa é certa: no estádio apenas entrarão sócios do clube da casa.

Por imposição das autoridades de saúde, só poderão entrar 4.500 pessoas, o correspondente a 15% da lotação do estádio.

O responsável da PSP vincou que os adeptos terão de ir “numa vertente individual”, mesmo que pertencendo ao mesmo agregado familiar.

O público será repartido pelas bancadas nascente inferior, poente inferior e poente superior, sendo que as portas abrem pelas 18:00.

“É importante que os adeptos cheguem cedo, para evitar aglomerados”, disse ainda Fernando Rabaldinha.

O cumprimento das regras sanitárias será, em primeira instância, fiscalizado e assegurado pela equipa de segurança privada que presta serviço no estádio. A PSP só intervirá em caso de desrespeito.

“Esperemos que não seja preciso”, referiu Fernando Rabaldinha, frisando que a atuação da PSP assentará, preferencialmente, no diálogo.

O jogo com os gregos será o primeiro a ter público nas bancadas do Estádio Municipal de Braga desde que a pandemia de covid-19 provocou a interrupção das competições, em março.

O último jogo com espetadores no recinto dos ‘arsenalistas’ disputou-se em 06 de março: 8.684 pessoas assistiram à vitória por 3-1 sobre o Portimonense, na 24.ª jornada da I Liga da época passada, poucos dias antes da decisão de suspender o campeonato, devido à pandemia.

No momento da compra do bilhete, o associado do Sporting de Braga terá que preencher e assinar um boletim epidemiológico.