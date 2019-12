Igualmente qualificado para a fase seguinte, o Sporting de Braga, que lidera o grupo K, irá procurar defender a primeira posição do grupo em casa do Slovan Bratislava, na Eslováquia, numa partida a dirigir pelo polaco Pawel Gil.

Gil, de 43 anos, vai arbitrar pela terceira vez o Sporting de Braga, depois de dirigir o triunfo sobre os islandeses do Hafnarfjordur (3-2) e o empate 0-0 com os suíços do Young Boys, no ‘play-off’ de acesso à Liga Europa de 2017/18 e 2011/12, respetivamente.

A despedida do Vitória de Guimarães será ‘apadrinhada’ pelo árbitro lituânio Gediminas Mazeika, de 41 anos, que irá arbitrar o último jogo da equipa portuguesa em casa dos alemães do Eintrach Frankfurt, ainda na luta pelo apuramento no grupo F.

Apesar de nunca ter encontrado os vimaranenses, Mazeika já arbitrou vários jogos de equipas portuguesas, como o triunfo do Sporting de Braga na receção aos turcos do Besiktas, já nesta fase de grupos da Liga Europa.

Antes, esteve presente no empate 0-0 do Sporting em casa do Arsenal, na Liga Europa de 2018/19, na derrota por 2-0 do Benfica em casa do Manchester United, para a Liga dos Campeões de 2017/18, e na goleada por 6-0 da seleção portuguesa nas Ilhas Faroé, para a fase de qualificação do Mundial2018.