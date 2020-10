As duas representantes portuguesas na segunda competição europeia de clubes chegaram ao sorteio como cabeças de série, mas o vice-campeão Benfica, relegado para a Liga Europa após ‘cair’ frente aos gregos do PAOK na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, acabou por ser mais feliz.

A formação comandada por Jorge Jesus, que levou os ‘encarnados’ às finais desta prova em 2012/13 e 2013/14, vai defrontar o Standard Liège, no qual alinha o ex-benfiquista Carcela e ocupa o quarto lugar na Liga belga, o Rangers, que sob o comando de Steven Gerard lidera o campeonato escocês, e o Lech Poznan, nono na Polónia e que conta com o português Pedro Tiba.

Os adversários do Benfica no Grupo D entraram em prova nas pré-eliminatórias – Rangers na primeira, Standard e Lech na segunda –, destacando-se as vitórias dos escoceses na receção aos turcos do Galatasaray (2-1) e dos polacos na visita ao Charleroi, líder do campeonato belga (2-1), ambos para o ‘play-off’.

No Grupo G, o cabeça de série Sporting de Braga reparte o favoritismo com o Leicester, de Ricardo Pereira e Adrien Silva, que lidera a Premier League e também entrou diretamente para esta fase da Liga Europa, tal como os também rivais do Zorya Luhansk, nonos na Ucrânia, num reencontro depois da eliminação na terceira pré-eliminatória da mesma prova em 2018/19 (2-2 em Braga e 1-1 em Zaporizhya).

Os bracarenses, que ainda não venceram para a I Liga, vão defrontar também AEK Atenas, dos portugueses Hélder Lopes, Paulinho, André Simões e Nelson Oliveira, que ‘derrubou’ o Wolfsburgo no ‘play-off’, ao vencer os alemães em casa por 2-1.

As equipas estrangeiras comandadas por portugueses vão enfrentar grupos aparentemente acessíveis, com o Tottenham, do treinador José Mourinho e de Gedson Fernandes, a medir forças no Grupo J com eneacampeão búlgaro Ludogorets, com os austríacos do LASK Linz, ‘carrascos’ do Sporting no ‘play-off’ (4-1), e os belgas do Antuérpia, de Aurélio Buta e Ivo Rodrigues.

No Grupo A, a Roma, de Paulo Fonseca, tem como rivais os tricampeões suíços Young Boys, os tricampeões romenos Cluj, dos lusos Luís Aurélio e Camora, agora naturalizado romeno, e os búlgaros do CSKA Sófia, que afastaram da prova o Basileia (3-1), com golos nos últimos minutos da visita à formação suíça.

Depois de afastar o Benfica dos ‘play-offs’ da Liga dos Campeões, o PAOK Salónica, de Abel Ferreira, ‘caiu’ também para a Liga Europa, e vai disputar o agrupamento E com os holandeses do PSV Eindhoven, de Bruma, os espanhóis do Granada, de Rui Silva, Domingos Duarte e João Costa, e os cipriotas do Omonia, que conta com Kiko e Vítor Gomes.

Mais equilibrado deverão ser o Grupo F, que integra Nápoles, de Mário Rui, Real Sociedad e AZ Alkmaar, e H, com o cabeça de série Celtic, Sparta Praga, AC Milan, de Rafael Leão, e Lille, de José Fonte, Renato Sanches, Xeka e Tiago Djaló.

O Arsenal, de Cédric, é favorito no Grupo B, perante Rapid Viena, Molde e Dundalk, tal como o Bayer Leverkusen, no C, face a Slavia Praga, a Hapoel Beer Sheva, de Miguel Vítor e Josué, e Nice, de Rony Lopes. Igualmente superior deverá ser o Hoffenheim, líder da Bundesliga, face a Gent, Estrela Vermelha e Slovan Liberec, no Grupo L, e o Villarreal, do três vezes vencedor da prova Unai Emery, no I, com Qarabag, Maccabi Telavive e Sivasspor.

Mais equilibrado deverá ser o agrupamento K, de CSKA Moscovo, Dinamo Zagreb, Feyenoord, do médio português João Carlos Teixeira, e Wolfsberger.

Entre 22 de outubro e 10 de dezembro vão ser disputadas as seis jornadas da fase de grupos da Liga Europa, definindo os dois primeiros classificados de cada grupo para os 16 avos de final.

Depois das quatro rondas a eliminar, a final da prova vai ser disputada na Arena de Gdansk, na Polónia, em 26 de maio.