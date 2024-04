O Benfica tenta hoje o apuramento para as meias-finais da Liga Europa em futebol, em jogo em que defronta fora o Marselha, com uma vantagem de 2-1 trazida do encontro da primeira mão, no Estádio da Luz.

Os ‘encarnados’, campeões europeus em 1960/61 e 1961/62, foram duas vezes finalistas da Liga Europa, em 2012/13 (Chelsea) e 2013/14 (Sevilha), e uma da antecessora Taça UEFA, em 1982/83 (a duas mãos, com Anderlecht). Com remotas possibilidades no campeonato e afastado da Taça de Portugal, a Liga Europa transformou-se neste final de época na principal competição para o Benfica, que tenta marcar pela 15.ª vez presença nas meias-finais de uma prova europeia. No jogo da primeira mão, o Benfica garantiu a vitória com golos de Rafa (16 minutos) e Di María (52), enquanto pelo Marselha marcou Aubameyang (67). Caso consigam o apuramento, os ‘encarnados’ terão pela frente o vencedor da eliminatória entre Atalanta e Liverpool, muito bem encaminhada para os italianos, que no primeiro jogo venceram em Anfield Road por 3-0. O jogo de hoje em Marselha, no Estádio Vélodrome, tem início às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), com arbitragem do alemão Félix Zwayer.