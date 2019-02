O Benfica, único representante português na Liga Europa de futebol, após a eliminação do Sporting, vai conhecer esta sexta-feira o adversário nos oitavos de final da prova, em que estão presentes alguns emblemas históricos do ‘Velho Continente’.

No sorteio dos oitavos de final que se realiza esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, as ‘águias’ terão a companhia de 15 emblemas, alguns dos quais com ‘pergaminhos’ no futebol europeu, como são os casos de Arsenal e Chelsea, de Inglaterra, Nápoles e Inter de Milão, de Itália, ou o Valência, de Espanha.

Sevilha, Villarreal, Zenit, Eintracht Frankfurt, Salzburgo, Dinamo Zagreb, Dinamo de Kiev e Slavia de Praga são outros possíveis adversários dos ‘encarnados’, tal como os franceses do Rennes, que eliminaram o Betis, de William Carvalho, e os russos do FC Krasnodar, que superaram o Bayer Leverkusen.

Nesta fase, o sorteio é puro, pelo que não existem quaisquer condicionantes. O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa tem início marcado para as 12:00 (hora portuguesa).

Nos 16 avos de final da Liga Europa, os ‘encarnados’ deixaram para trás os turcos do Galatasaray, vencendo a primeira mão por 2-1 e empatando 0-0 na Luz, na quinta-feira, apurando-se para a próxima ronda da competição.

Com a eliminação do Sporting aos pés do Villarreal, o Benfica passou a ser o único representante luso em prova.