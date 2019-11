Os bracarenses, que lideram o grupo K, com 10 pontos, entram em campo às 17:55, com a receção ao Wolverhampton, segundo, com nove, bastando-lhes um empate para assegurarem a qualificação para a próxima fase da prova.

Em caso de triunfo sobre o conjunto liderado por Nuno Espírito Santo, o Sporting de Braga não só garante o apuramento, como assegura o primeiro posto.

Já o Sporting, que joga às 20:00, em Alvalade, diante do PSV Eindhoven, também está em boa posição para seguir para os 16 avos de final. Os ‘leões lideram o grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e do que os holandeses.

Se bater o PSV e os austríacos não vencerem o Rosenborg, a formação ‘verde e branca’ segue para próxima fase e garante, igualmente, o primeiro lugar.