SL Benfica e Sporting de Braga tiveram sortes distintas no sorteio da Liga Europa que decorreu esta sexta-feira em Nyon, na Suíça. Se os encarnados conseguiram fugir aos adversários, teoricamente, mais difíceis, os arsenalistas apanharam uma das 'favas' do Pote 2, o Leicester, de Inglaterra.

Para além dos campeões ingleses da época 2015/16 e uma das equipas sensação deste início de temporada da Premier League, a equipa orientada por Carlos Carvalhal irá encontrar ainda o AEK de Atenas, da Grécia, uma equipa com fortes laços a Portugal por contar com jogadores como Nelson Oliveira, André Simões ou Hélder Lopes, e os ucranianos do Zorya Luhansk que há duas temporadas afastaram os bracarenses da Liga Europa nas eliminatórias de acesso à competição, depois de um empate a um golo na Ucrânia e um empate a dois golos na Pedreira.

Já a turma de Jorge Jesus vai apanhar o 'carrasco' do Braga na última edição da competição. Depois de uma fase de grupos onde só somou vitórias, os arsenalistas foram eliminados nos 16-avos pelo Glasgow Rangers, da Escócia, equipa orientada pelo lendário médio do Liverpool, Steven Gerrard. No caminho dos encarnados estão também os belgas do Standard Liège, uma partida que vai permitir um reencontro entre o marroquino Mehdi Carcela e o seu antigo clube, e ainda os polacos do Lech Poznan, onde milita o português Pedro Tiba.

Numa viagem pelo universo dos portugueses além-fronteiras, a AS Roma de Paulo Fonseca terá como adversários os suíços dos Young Boys, o CFR Cluj, da Roménia, e o CSKA Sofia, da Bulgária. Um grupo que oferece boas possibilidades à formação italiana, que teve um início de época atribulada na Serie A, com uma derrota na secretaria por utilização irregular de um jogador na primeira jornada. Uma queda de que os romanos se recompuseram ao impôr um empate a dois golos à Juventus de Cristiano Ronaldo.

Abel Ferreira, que orienta o PAOK, equipa que caiu das eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões para a Liga Europa, depois de, em Salónica, ter vencido o Benfica e afastado também a equipa de JJ de participar na liga milionária, apanhou o PSV Eindhoven, da Holanda, onde joga o extremo português Bruma, o Granada, estreante nas competições europeias, e o Omonoia, do Chipre.

A pequena armada portuguesa do Lille, que inclui Tiago Djaló, José Fonte, Xeka e Renato Sanches, está num grupo que relembra uma outra era das competições europeias, com AC Milan e Celtic à cabeça, os primeiros que ontem disputaram a presença na Liga Europa até à última com o Rio Ave, num encontro que foi decidido numa longa maratona de grandes penalidades. Para além da formação italiana e escocesa, a equipa francesa terá ainda como adversário os checos do Sparta Praha.

O Tottenham de José Mourinho vai ter pela frente os austríacos do LASK, equipa que na quinta-feira eliminou o Sporting CP com uma goleada expressiva, (1-4), o Ludogorets, da Bulgária, e o Antwerp, da Bélgica, naquilo que é, à primeira vista, um teste muito acessível para a equipa inglesa.

Uma última nota para o grupo F, aquele que aparenta ser o mais complicado desta edição da Liga Europa. Com o Napoli à cabeça, a composição do mesmo inclui ainda os bascos do Real Sociedad, sexto classificado na última edição da La Liga e finalista da Taça do Rei na passada temporada - e que ainda não foi disputada, -, destaque neste mercado de transferências ao ter conseguido garantir a contratação de David Silva, que nas últimas temporadas foi figura de proa maior do Manchester City de Pep Guardiola, os holandeses do AZ Alkmaar, que em 19/20 foi segundo na liga holandesa e que tem cultura de participação em competições europeias. Por último, como outsider, há o Rijeka, que, depois de uma grande época a nível interno, na Croácia, partirá para cada jogo com a vantagem de não ter nada a perder, tornando assim a formação croata num perigo constante.

A fase de grupos realiza-se em 22 de outubro (primeira jornada), 29 de outubro (segunda), 05 de novembro (terceira), 26 de novembro (quarta), 03 de dezembro (quinta) e 10 de dezembro (sexta e última).

Veja aqui todos os grupos sorteados:

Grupo A

AS Roma (Itália)

Young Boys (Suíça)

CFR Cluj (Roménia)

CSKA Sofia (Bulgária)

Grupo B

Arsenal (Inglaterra)

Rapid Viena (Áustria de Viena)

Molde (Noruega)

Dundalk FC (Irlanda)

Grupo C

Bayer 04 Leverkusen (Alemanha)

Slavia Praha (República Checa)

H. Beer-Sheva (Israel)

Nice (França)

Grupo D

SL Benfica (Portugal)

Standard Liége (Bélgica)

Glasgow Rangers (Escócia)

Lech Poznan (Polónia)

Grupo E

PSV Eindhoven (Holanda)

PAOK (Grécia)

Granada (Espanha)

Omonoia (Chipre)

Grupo F

SSC Napoli (Itália)

Real Sociedad (Espanha)

AZ Alkmaar (Holanda)

Rijeka (Croácia)

Grupo G

SC Braga (Portugal)

Leicester (Inglaterra)

AEK (Grécia)

Zorya Luhansk (Ucrânia)

Grupo H

Celtic (Escócia)

Sparta Praha (República Checa)

AC Milan (Itália)

Lille (França)

Grupo I

Villarreal CF (Espanha)

Qarabag (Azerbeijão)

M. Tel-Aviv (Israel)

Sivasspor (Turquia)

Grupo J

Tottenham (Inglaterra)

Ludogorets (Bulgária)

LASK (Áustria de Viena)

Antwerp (Bélgica)

Grupo K

CSKA Moscovo (Rússia)

Dinamo Zagreb (Croácia)

Feyenoord (Holanda)

Wolfsberg (Áustria de Viena)

Grupo L

KAA Gent (Bélgica)

Crvena zvezda (Sérvia)

Hoffenheim (Alemanha)

Liberec (República Checa)