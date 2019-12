A equipa de Sérgio Conceição é a única entre as quatro portuguesas na prova com o futuro por definir, depois de Sporting e Sporting de Braga terem garantido na quinta ronda o apuramento nos respetivos grupos e Vitória de Guimarães ficar sem quaisquer hipóteses.

No grupo G, o FC Porto é segundo classificado, com os mesmos sete pontos do que os suíços do Young Boys, e menos um do que os escoceses do Rangers, enquanto o Feyenoord é quarto, com cinco pontos, com todas com hipóteses matemáticas.

Ao FC Porto basta vencer na receção de quinta-feira ao Feyenoord (20:00), mas um empate também poderá servir, se o Young Boys não vencer na visita aos escoceses do Rangers, com os quais a equipa lusa tem desvantagem no confronto direto.

Já o Sporting, no grupo D, e o Sporting de Braga, no grupo K, entram na sexta e última jornada apurados e a tentarem apenas terminar em primeiro, o que lhes daria o estatuto de cabeça de série nos 16 avos de final.