Depois de se saber quais os adversários do Benfica e do Sporting na Liga dos Campeões (Real Madrid e Juventus, respetivamente), descobriu-se agora quais os oponentes do FC Porto e do Sporting de Braga na Liga Europa.

Sérgio Conceição reencontra um clube onde foi campeão italiano, já que o FC Porto calhou com a Lazio de Roma. A formação portista, que caiu da Liga dos Campeões, ao ser terceira do Grupo B, atrás de Liverpool e Atlético de Madrid, joga o primeiro jogo no Dragão, em 17 de fevereiro, e o segundo em Roma, em 24.

Já o Sporting de Braga tem pela frente o FC Sheriff, clube moldavo que caiu da Liga dos Campeões. O conjunto de Carlos Carvalhal, segundo do Grupo F, atrás do Estrela Vermelha, que se qualificou diretamente para os ‘oitavos’, joga o primeiro jogo fora, em 17 de fevereiro, e o segundo em casa, em 24.

O jogo grande desta Liga Europa é o FC Barcelona com o Nápoles, duas equipas ligadas por ambas terem sido a casa de Diego Maradona.

Sabe-se também que o Sevilha vai enfrentar o Dínamo de Zagreb, que o Olympiacos vai bater-se com a Atalanta, que o RB Leipzig joga com a Real Sociedad, que o Zenit encontra o Bétis de Sevilha e que o Borussia de Dortmund estará no caminho do Rangers.

Os ‘azuis e brancos’ disputaram o acesso aos ‘oitavos’ cinco vezes, qualificando-se em 2010/11 (Sevilha) e 2013/14 (Eintracht Frankfurt) e sendo eliminados em 2011/12 (Manchester City), 2015/16 (Borussia Dortmund) e 2019/20 (Bayer Leverkusen).

Por seu lado, os ‘arsenalistas’ disputaram o acesso aos ‘oitavos’ seis vezes, qualificando-se em 2010/11 (Lech Poznan) e 2015/16 (Sion) e sendo eliminados em 2011/12 (Besiktas), 2017/18 (Marselha), 2019/20 (Rangers) e 2020/21 (Roma).

De resto, na época 2010/11, FC Porto e Sporting de Braga ambos passaram esta fase e chegaram à final, disputada no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda, e vencida pelos dragões.