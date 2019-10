O FC Porto, vencedor da Taça UEFA em 2002/03 e, já sob designação de Liga Europa, em 2010/11, recebe no Dragão os escoceses do Rangers (17:55), num momento em que as quatro equipas do grupo G somam três pontos cada.

No outro jogo do grupo, o Young Boys recebe o Feyenoord, num agrupamento em que cada uma das quatro equipas já venceu um jogo e perdeu outro e que nesta ronda procuram ganhar embalagem em direção à qualificação.

No grupo D, a liderança está nas ‘mãos’ do PSV Eindhoven, com dois triunfos (seis pontos) e que recebe o LASK Linz (três), enquanto o Sporting tem uma boa oportunidade de somar seis pontos, na receção aos noruegueses do Rosenborg (20:00).

Os ‘leões’ estão numa fase difícil da época, depois de terem sido eliminados da Taça de Portugal, competição em que são os detentores do troféu, diante do FC Alverca, do Campeonato de Portugal.