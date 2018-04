O Sporting foi eliminado pela sexta vez consecutiva frente a equipas espanholas nas taças europeias de futebol, ao não conseguir virar em Alvalade (1-0) o desaire por 2-0 sofrido no reduto do Atlético de Madrid.

Em 11 confrontos com clubes de Espanha, o Sporting continua com apenas três apuramentos, sendo que o último tem já mais de 30 anos, tendo sido conseguido em 1985/86, face ao Athletic (1-2 em Bilbau e 3-0 em casa), na terceira ronda da Taça UEFA.

Antes, os ‘leões’ superiorizaram-se ao Valência, em 1968/69, na primeira eliminatória da Taça das Cidades com Feiras (4-0 em casa e 1-4 fora, após prolongamento), e ao Sevilha, em 1983/84, na ronda inaugural da Taça UEFA (1-1 fora e 3-2 em casa).

As eliminações passaram hoje a oito, sendo que o Atlético de Madrid fez cair pela segunda vez os ‘leões’, depois da também equilibrada eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa de 2009/10 (0-0 em Espanha e 2-2 em Alvalade).

A Real Sociedad (1982/83 e 88/89) afastou igualmente o Sporting da Europa em duas ocasiões, tendo as restantes eliminações ‘leoninas’ acontecido face a Espanyol (1965/66), FC Barcelona (86/87), Real Madrid (94/95) e Athetic (2011/12).

Além das 11 eliminatórias, o Sporting encontrou duas vezes o Real Madrid e outras tantas o FC Barcelona na fase de grupos da ‘Champions’, totalizando, em oito encontros, um empate - a dois, em 2000/01, na receção aos ‘merengues’ – e sete derrotas.

No total dos 31 encontros com equipas espanholas, o Sporting totaliza nove vitórias, cinco empates e 17 derrotas, com 38 golos marcados e 53 sofridos.

- Balanço:

Eliminatórias: 11.

Apuramentos: 3.

Eliminações: 8.

Jogos: 31.

Vitórias: 9.

Empates: 5.

Derrotas: 17.

Golos marcados: 38.

Golos sofridos: 53.