O Sporting apurou-se hoje para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, apesar de ter empatado em casa a três golos com o Astana, na segunda mão dos 16 avos de final.

Depois de terem vencido no Cazaquistão, por 3-1, os ‘leões’ confirmaram o apuramento com golos do holandês Bas Dost (03 minutos) e do português Bruno Fernandes (53 e 63), com o croata Martin Tomasov (37), o ganês Patrick Twumasi (80) e o cazaque Dmitri Shomko (90+4) a marcarem para o Astana.

O Sporting regressa aos oitavos de final da Liga Europa pela primeira vez desde 2011/12, quando chegou às meias-finais, depois de nas três últimas presenças ter caído por duas vezes nos 16 avos de final e uma na fase de grupos.