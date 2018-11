O Sporting pode garantir já esta quinta-feira a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, na visita aos azeris do Qarabag, marcada pela estreia europeia do treinador Marcel Keizer.

A duas jornadas do final da fase de grupos da segunda competição de clubes da UEFA, os ‘leões’ precisam no grupo E de vencer para se qualificarem ou até podem empatar desde que o os ucranianos do Vorskla Poltava não vençam o Arsenal.

Os ingleses, com dez pontos, estão apurados para a fase a eliminar, a decorrer a partir de fevereiro, num grupo em que são seguidos pelo Sporting, com sete, e por Vorskla Poltava e Qarabag, ambos com três pontos.

No Azerbaijão será a estreia europeia do holandês Marcel Keizer pelo Sporting, depois de o técnico ter substituído José Peseiro e já ter orientado a equipa na vitória fora na Taça de Portugal, diante do modesto Lusitano Vildemoinhos (4-1).

Em Baku, Keizer não terá o plantel a 100%, face às ausências de Mathieu e Acuña, castigados, e às lesões de Montero e Raphinha, forçando o treinador a uma convocatória de 19 jogadores, com os sub-23 Diogo Sousa, Thierry Correia e Tiago Djaló.

No jogo no Estádio José de Alvalade, na primeira jornada do grupo, os ‘leões’ venceram o Qarabag por 2-0, com golos de Raphinha e Jovane Cabral.

O jogo tem início marcado para as 17:55 (horas de Lisboa), com arbitragem do checo Petr Ardeleanu.