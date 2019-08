A equipa lusa revelou-se incapaz de chegar à área romena de forma consistente, tendo somente ameaçado as redes à guarda de Cristian Balgradean num remate de Davidson ao lado, ao minuto 10.

Apesar de ser 11.º num campeonato romeno com 14 equipas, decorridas seis jornadas, a equipa descendente do Steaua de Bucareste foi superior graças à maior intensidade empregue na manobra ofensiva, mas criou poucas ocasiões para chegar à vantagem - o único lance claro foi o remate de Florin Coman ao poste, no minuto 24.

A toada dos primeiros 45 minutos estendeu-se ao início da segunda, com a equipa interinamente treinada por Vergil Andronache a beneficiar da incapacidade do meio-campo vimaranense para continuar avançando no terreno e ameaçar novamente, num 'disparo' do recém-entrado Adrian Popa, aos 54 minutos.

Com as entradas de Dénis Poha, aos 62 minutos, e Rafa Soares, aos 66, o Vitória melhorou, aproximando-se da baliza do FCSB, mas sem protagonizar reais ocasiões de golo.

Nos minutos finais, a formação do leste da Europa esboçou ainda uma reação a este ascendente vitoriano, mas sem qualquer lance digno de relevo.

(Notícia atualizada às 21:11)