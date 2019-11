Em encontro antecipado da quarta ronda, os ingleses adiantaram-se aos 81 minutos, com um tento de cabeça do alemão Shkodran Mustafi, após livre do marfinense Nicolas Pépé, mas, nos descontos, o avançado brasileiro restabeleceu a igualdade.

Na classificação, o Arsenal perdeu os primeiros pontos, mas continua líder, com 10 pontos, contra seis do Eintracht Frankfurt e três do Standard Liège, que se defrontam na quinta-feira na Bélgica, e um do Vitória.