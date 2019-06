Um regresso em grande. Assim se pode caracterizar o retorno cinco anos depois da Liga MEO Surf ao Algarve, mais concretamente à praia do Amado, situada em Aljezur e parte integrante do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

A Allianz Algarve Pro, quarta e penúltima etapa da principal competição de surf em Portugal, pode ser decisiva na atribuição dos títulos nacionais masculinos e femininos, numa competição que termina a 4 de outubro em Cascais.

Tomás Fernandes (2500 pontos) e Yolanda Sequeira (2860), respetivamente surfistas do Ericeira Surf Clube e do Clube Naval de Portimão, lideram o Ranking Santander e perfilham-se como os principais candidatos a sucederem a Miguel Blanco (Estoril-Praia) e Camilla Kemp (Quinta dos Lombos).

O quadro feminino será divido em quatro heats e contempla 12 surfistas. No masculino estarão 143 surfistas (16 heats).

Para além da eventual decisão nas contas nacionais, a Praia do Amado será a etapa de todas as decisões do Allianz Triple Crown, troféu paralelo à competição nacional (Ericeira, Figueira da Foz e Algarve) que atribuirá 6 mil euros ao vencedor masculino e feminino. Quatro surfistas surgem empatados na liderança: Miguel Blanco (campeão nacional em título) e Vasco Ribeiro (tetracampeão nacional em 2011, 2012, 2014 e 2017), Yolanda Sequeira (Vice-campeã nacional em título) e Teresa Bonvalot (Bicampeã nacional em 2014 e 2015).

Marlon Lipke, o nome mais reputado da história do surf algarvio, quinto no atual ranking da Liga MEO Surf e antigo surfista do Circuito Mundial de Surf recorda a vitória no Amado de “uma etapa do circuito mundial de qualificação”. Destaque ainda para os wildcards atribuídos aos surfistas locais Tomás Alcobia, Francisco Canelas e Gustavo “Guga” Gouveia, este último campeão nacional em 2001 e campeão nacional Grand Masters (+40 anos) no ano passado, destacando-se ainda por ser irmão da lenda do surf brasileiro e antigo competidor do WCT, Fábio Gouveia e tio do Ian Gouveia (ex-WCT).

Nicolau Von Rupp, vencedor em título (2014), não estará na prova algarvia. Carina Duarte subiu igualmente ao lugar mais alto do pódio nesse ano.

Em termos de troféus laterais, decorre a melhor manobra na Renault Expression Session, a Somersby Onda do Outro mundo, o Algarve Best Surfer, sendo que o público poderá ainda fazer as suas escolhas no Rip Curl Fantasy Surfer.

Para além da agenda competitiva será entregue no evento o “Tiago Pires Award”, anualmente atribuído a dois surfistas (masculino e feminino) emergentes. Haverá, ainda, ações de limpeza de praia a cargo da Fundação Alice e de crianças da Aljezur International School e iniciativas de sustentabilidade ambiental pela mão do Grupo Jerónimo Martins. Durante as três etapas anteriores foram retirados das praias mais de 700kg de resíduos, na grande maioria plástico.