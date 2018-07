Quarta e penúltima etapa define vencedor do Allianz Triple Crown e pode ser determinante para o título nacional. Para as contas entra ainda a ação de limpeza do lixo nas praias, que vai em 680 kg recolhidos e que espera atingir uma tonelada.

A quarta e penúltima etapa do Campeonato Nacional de Surf arrancou hoje na Praia Grande, em Sintra, (6-8 Julho), uma prova que para além de ser de extrema importância para as contas dos títulos nacionais, irá decidir os vencedores da Allianz Triple Crown, troféu que se disputa em três praias (Ericeira, Figueira da Foz e Sintra). Entre os surfistas masculinos e femininos que fazem parte do circuito, temos Camila Kemp, Mariana Assis, Miguel Blanco, Nic von Rupp, entre outros. De referir ainda os campeões nacionais em título e vencedores na Praia Grande, no ano passado, Vasco Ribeiro e Carol Henrique. Esta etapa tem ainda a particularidade de atribuir um wild-card a dois atores: Manuel Sá Pessoa e Tiago Teotónio Pereira. créditos: ANSurfistas/Pedro Mestre Pedro Lima, também ele ator e surfista, a quem tinha sido endereçado igualmente um convite para entrar dentro de água, fica em terra devido a uma lesão, juntando-se à equipa de limpeza da praia, onde também estão os outros dois atores e Manuel Cotta, surfista local, que se juntam às cerca de 300 crianças, entre os 6 e 15 anos, de instituições do concelho de Sintra. Esta iniciativa de limpeza das praias que decorre durante a Liga MEO Surf 2018, conta com o apoio da Fundação PT. Até à data foram recolhidos 680 kg de lixo sendo objetivo atingir uma tonelada durante a passagem pela Praia Grande.