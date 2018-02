Uma competição amiga do ambiente. Este é o foco da Liga MEO Surf, edição 2018, competição que atribui os títulos nacionais de surf e que foi apresentada esta quinta-feira, em Lisboa.

"Nós, enquanto surfistas, temos a responsabilidade e o dever de sermos os guardiões daquele que é o nosso principal recurso, o mar. Através da Liga MEO Surf temos um palco para pôr em prática algumas das ideias que realmente gostávamos de ver realizadas para a defesa dos oceanos", explica José Ferreira, vice-campeão nacional de 2016, que este ano, embora não descarte o lado competitivo, estará mais focado na sustentabilidade ambiental, sendo “embaixador” da causa também abraçada pela Fundação PT e no lado social, através do seu projeto pessoal Wave by Wave.

As atividades de limpeza das praias e dos oceanos decorrem nos locais por onde passam as cinco etapas: Figueira da Foz, Ericeira, Porto/Matosinhos, Praia Grande e Carcavelos/Guincho.

“Queremos a sustentabilidade das ondas e das praias de Portugal", defendeu Francisco Rodrigues, presidente da Associação Nacional de Surfistas”, que assume que a Liga quer ser “o braço armado dos municípios”, seja na “limpeza das arribas” ou “ir às escolas em ações de sensibilização”. Mas o presidente da ANS quer ir mais longe com “iniciativas no domínio da responsabilidade do surf com a sociedade, num plano de reinserção de crianças institucionalizadas”, sustentou, relembrando ainda que vão este ano desenvolver ainda ações paralelas de formação (treinadores e juízes).

No plano competitivo, o presidente da ANS afirmou querer em competição os “melhores surfistas”. Vasco Ribeiro e Carol Henriques, campeões nacionais de 2017 e Frederico Morais “Kikas”, surfista que faz parte do circuito mundial de surf, que não puderam estar presentes no evento, deixaram testemunhos gravados sobre a prova em si, elogiando o desenho do calendário nacional que lhes permite competir nas competições internacionais (WQS e WCT).