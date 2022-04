No Parques dos Príncipes, em Paris, um passe a ‘rasgar’ do italiano Verratti encontrou a bota de Neymar, com o brasileiro dos parisienses a fazer um chapéu a Mandanda para abrir o ativo, aos 12 minutos.

Aos 31 minutos, uma confusão à boca da baliza deu em erro do guarda-redes italiano Donnarumma, com o português Danilo Pereira, titular como o compatriota Nuno Mendes, a falhar o corte e permitir o empate, pelo croata Caleta-Car.

Só um fora de jogo do lateral esquerdo português anulou um golo ao argentino Lionel Messi, aos 40 minutos, após passe de Mendes, mas o golo não tardou, pelo ‘inevitável’ Mbappé, de penálti, aos 45+5, e após falhar vários lances de perigo.

O segundo tempo não trouxe alterações e o PSG venceu mesmo o rival pela 10.ª vez nos últimos 12 encontros, com os marselheses a terminarem uma série de quatro vitórias seguidas.

Contas feitas, são agora 15 os pontos de vantagem dos parisienses na Ligue 1, quando faltam jogar seis jornadas, com um máximo de 18 pontos em disputa, pelo que estão cada vez mais perto de recuperar o título, perdido em 2020/21 para o Lille.

Antes, o Lyon goleou hoje por 6-1 o ‘aflito’ Bordéus, subindo ao oitavo lugar.

A equipa da casa, sem o lesionado Anthony Lopes na baliza, marcou por Moussa Dembelé, aos 20 e 90+1 minutos, Toko Ekambi, aos 27 e 68, Paquetá, aos 34, e Faivre, aos 46, batendo o 19.º e penúltimo, com Ricardo Mangas no ‘onze’, que marcou por Mara (84).

Com apenas cinco triunfos, o Bordéus é 19.º e penúltimo, com 26 pontos, já a quatro dos lugares de permanência, e foi o único clube dos últimos quatro classificados a não pontuar nesta ronda.

Mais para cima, o Lyon reentrou nas contas da luta pelo acesso às competições europeias, ao ultrapassar o Lille, que sábado perdeu com o Lens (2-1), e o Nantes, hoje ‘empatado’ pelo Angers (1-1), chegando a oitavo, com 49 pontos.

O Nice subiu a quarto, aproveitando o empate do Estrasburgo, agora quinto, em casa do Troyes (1-1), ao bater o Lorient por 2-1.

Nantes, que ficou mais longe da Europa, e Angers empataram a uma bola, o mesmo resultado registado entre o lanterna-vermelha Metz e o Clermont, 18.º e em lugar de ‘play-off’ de permanência.