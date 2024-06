Depois de ter assegurado a presença nos Jogos Olímpicos Paris2024, com o terceiro melhor lançamento da qualificação (64,72), Liliana Cá melhorou o quinto lugar alcançado nos Europeus Munique2022, com o terceiro lugar, atrás da heptacampeã Sandra Elkasevic (67,04) e da neerlandesa Jorinde van Klinken (65,99).

A lançadora do Sporting, de 37 anos, conseguiu o seu melhor lançamento à segunda tentativa, depois de 61,42 a abrir, prosseguindo com dois nulos, no terceiro e quinto ensaio, e 61,43 no quarto, encerrando com 63,06, na sua quarta participação em Europeus – foi ainda nona em Barcelona2010 e sétima em Berlim2018.

Cá, quinta em Tóquio2020, conquistou a primeira medalha de Portugal em Roma2024, estreando a disciplina no historial, naquele que foi o 39.º ‘metal’ luso em Europeus, o nono de bronze.

Já a recordista nacional Irina Rodrigues terminou a competição no quarto lugar, a sua melhor classificação de sempre, depois do sexto em Zurique2014, dos nonos em Helsínquia2012 e Berlim2018, do 11.º em Munique2022 e do 13.º em Amesterdão2016.

A atleta natural de Leiria, de 33 anos, alcançou os 62,76 que a deixaram à beira do pódio no terceiro lançamento, num concurso em que conseguiu ainda 62,09, no primeiro ensaio, 62,23, no quarto, e 61,28 a fechar.

A croata Sandra Elkasevic somou o seu sétimo título europeu seguido, enquanto Van Klinken melhorou o quarto lugar de Munique2022, ao conquistar o bronze, com 65,99 no último ensaio, destronando do segundo lugar Cá, um dia depois de arrebatar a prata no lançamento do peso.