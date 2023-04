O triunfo, na 30.ª jornada da Ligue 1, não impede que o Angers continue em último, com 14 pontos e praticamente 'condenado' à descida de divisão, que só evita se recuperar um atraso de 12 pontos face à linha de descida.

Para a equipa treinada por Alexandre Dujeux, este é apenas o terceiro triunfo da temporada, consumado com o golo do bósnio Halid Sabanovic, a seis minutos do fim da partida.

Para o Lille, a derrota é mais uma 'machadada' nas aspirações do clube do norte de França.

Sem derrotas desde que perdeu em fevereiro com o Paris Saint-Germain, em fevereiro, o Lille sofre um revés inesperado e vê assim 'travar-se' a recuperação que já o tinha levado até ao quinto lugar, com 52 pontos, a cinco do Mónaco, que o precede.

Dois internacionais lusos jogaram pelo Lille: José Fonte foi um dos centrais e André Gomes atuou como médio ofensivo.

No domingo, o Lille perderá o quinto lugar - último de acesso à Europa - se o Rennes vencer em Lyon.