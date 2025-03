Messi, que integrava a pré-convocatória de 33 jogadores, hoje reduzida a 26, acabou por sair, segundo a imprensa argentina, devido a “desconforto físico”, sentido após o jogo do fim de semana pelo Inter Miami.

“Tem a ver com uma lesão, pequena, no adutor. Leo sentiu no jogo de domingo e fez hoje de manhã uma ressonância magnética”, informou o jornal Olé, enquanto o Clarin refere o mesmo e acrescenta que o avançado fará a recuperação nos Estados Unidos.

Na lista final do selecionador Lionel Scaloni, mantém-se o central benfiquista, e também capitão das ‘águias’, Nicolas Otamendi.

A Argentina, que lidera a zona de qualificação sul-americana (CONMEBOL) para o Mundial2026, defronta fora o Uruguai em 21 de março (23:30, horas de Lisboa) e o Brasil em casa em 25 (já meia-noite de 26 em Lisboa).