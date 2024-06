A prova decorre ao longo de dois dias nas estradas dos municípios de Lisboa, Cascais, Sintra, Vila Franca de Xira, Alenquer, Cadaval, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos.

José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2) e o espanhol Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) encabeçam a lista, à qual se juntam André Cabeças (Ford Fiesta R5) e Paulo Caldeira (Skoda Fabia Rally2 evo).

Ausente estará o detentor do troféu, Armindo Araújo, pois, neste fim de semana, participa na Baja TT Norte de Portugal, do Campeonato de Portugal de todo-o-terreno.

“Não posso esconder que as nossas expetativas apontavam para uma lista de inscritos mais numerosa, designadamente ao nível de pilotos dos Rally2, mas a verdade é que há situações que nós não controlamos. E houve uma série de conjugações no sentido contrário ao das nossas ambições, mas também não será por aí que deixaremos de ter um bom rali”, frisou Humberto Silva, presidente do CPKA, que organiza a prova.

A compor a lista de inscritos estão quatro troféus monomarca, com destaque para o arranque do Clio Trophy Portugal, que utilizará os Clio Rally5, e ainda a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup (TGRIC) que terá a sua quarta prova da época.

O troféu organizado pelo Grupo Renault (Portugal), que arranca no Rali de Lisboa | Memorial Joaquim Santos para um calendário de cinco ralis em pisos de asfalto, apresenta 11 equipas, a que se juntam mais oito pilotos do Clio Trophy Spain. Novidade serão, ainda os cinco Dacia Sandero Stepway que competem na Sandero Eco Cup Spain.

Pelo segundo ano consecutivo no rali lisboeta, o TGRIC terá nesta quarta ronda da época nove equipas, sendo o jovem boliviano Bruno Bulacia o atual líder, com sete pontos de vantagem para o asturiano Javier Villa, com o veterano português Miguel Campos na terceira posição.

A prova arranca com cinco especiais na sexta-feira, em Mafra (6,37 km), a partir das 16:08, Arranhó (9,22 km), Vila Franca de Xira (5,90 km), Alenquer (16,23 km) e Montejunto (8,92 km), às 18:37.

O Parque de Assistência e o Parque Fechado estão instalados na Alta de Lisboa.

No sábado, mais oito troços, a partir das 09:55 horas, incluindo a super-especial de Cascais, às 17:18.

A cerimónia do pódio decorre junto ao Padrão dos Descobrimentos, às 18:18.