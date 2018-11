“Pensamos só em nós. Vamos olhar para o que somos e preparámos o jogo mais em função do que nós somos do que naquilo que podemos encontrar”, afirmou, lembrando que “a equipa e jogadores do Marítimo mantêm-se”.

Por não saber exatamente o que vai encontrar, Lito Vidigal frisa a importância de a sua equipa estar focada no trabalho que tem de fazer em campo e não no oponente.

“Com mudanças ou não de treinador, teríamos de jogar com o Marítimo. Sabemos que é um adversário forte, mas o que temos em mente é a possibilidade de vencer, sabendo que todos os jogos são difíceis e temos de respeitar todos os adversários”, vincou.

O Marítimo vem de cinco derrotas consecutivas no campeonato e foi eliminado no fim de semana da Taça de Portugal pelo Feirense (3-0), mas Lito Vidigal não espera um adversário frágil.

“Cada jogo tem a sua própria história. Temos a nossa estratégia para este jogo e vamos utilizá-la em campo. Esperemos que no final as coisas resultem e consigamos trazer uma vitória”, referiu.

Frente aos insulares, o Vitória de Setúbal não pode contar com os contributos dos lesionados André Sousa e Alex Freitas. Depois de uma paragem devido a lesão, o avançado Berto permanece em dúvida.

Marítimo, 10.º classificado com 10 pontos, e Vitória de Setúbal, oitavo, com 14, defrontam-se sábado, 15:30, no Estádio do Marítimo, no Funchal, em partida da 11.ª jornada da I Liga.