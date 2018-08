“Se conseguirmos vencer em Alvalade e fazer seis pontos, logo nas duas primeiras jornadas, será fantástico para nós. Sabemos que é possível, mas é extremamente difícil. Temos pela frente um dos clubes com maior orçamento no futebol português. Há forma de equilibrar isso, se formos organizados, inteligentes, coletivos e extremamente ambiciosos podemos fazer um resultado que se adeque ao que pretendemos”, referiu.

Depois do êxito alcançado na jornada inaugural do campeonato com o Desportivo das Aves (2-0), o técnico admitiu que seria excelente dar sequência ao desfecho obtido no passado sábado.

“Vamos procurar ser uma equipa intensa, organizada, agressiva e sempre com o objetivo da vitória na mente. Não consigo ser de outra forma. Disputamos todos os jogos com a intenção de vencer. Uns são mais difíceis e este é um deles”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

“Esperamos um Sporting forte. É um clube do mundo e muito grande. Só um clube com a dimensão do Sporting é que ultrapassa todos os problemas que tem vivido e sai por cima, com jogadores a rescindirem contrato e a voltarem ao clube. Só isso demonstra a grandeza do clube”, reconheceu.

O treinador dos setubalenses recusou a ideia de o conjunto ‘leonino’ poder ser mais acessível por já não ter Jorge Jesus, treinador que tinha nas épocas anteriores criado uma dinâmica na equipa, no comando técnico.

“Os jogadores são praticamente os mesmos e são extraordinários. O [José] Peseiro é bom treinador, por isso, é que está no Sporting. Vamos encontrar muitas dificuldades, mas acreditamos que podemos fazer um resultado que se adeque ao que pretendemos”, vincou.

Com a recuperação do defesa Gustavo Cascardo, debelou a entorse no tornozelo direito, o Vitória de Setúbal tem todos os jogadores aptos para sábado.

No sábado, Vitória de Setúbal e Sporting, duas equipas que venceram os seus jogos na primeira ronda, defrontam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, pelas 21:00 horas.