Andrew Robertson cruzou da esquerda, com a bola a atravessar toda a zona da pequena área e Adam Lallana praticamente só teve que encostar ao segundo poste, aos 85 minutos.

O empate mantém ainda assim os ‘reds’ no topo da classificação, agora com mais seis pontos do que o campeão Manchester City, que no sábado venceu na visita ao Crystal Palace, por 2-0, também em jogo da nona jornada.

Com o empate de hoje, o Manchester United continua afundado na parte inferior da tabela – pouco para os ‘pergaminhos’ de ser a equipa com mais títulos em Inglaterra -, em 13.º, e sem vencer há quatro jogos.

O resultado em Old Trafford impediu também o Liverpool de igualar o melhor início de sempre na 'Premier League', que pertence ao Chelsea, com nove vitórias consecutivas em 2005/06, na segunda época de José Mourinho.

Manchester City, em 2017/18 e 2011/12, Arsenal, em 2004/05, ou Newcastle, em 1995/96, são equipas que, tal como o Liverpool nesta temporada, tiveram um arranque com oito triunfos seguidos.