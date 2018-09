O Liverpool somou hoje a quarta vitória consecutiva na Liga inglesa de futebol, ao vencer no terreno do Leicester, por 2-1, num encontro da quarta jornada em que o brasileiro Alisson 'ofereceu' o golo aos anfitriões.

O senegalês Sadio Mané, aos 10 minutos, e o brasileiro Roberto Firmino, aos 45, colocaram os ‘reds’ em vantagem ainda na primeira parte, tendo o Leicester, que alinhou com Ricardo Pereira a tempo inteiro, reduzido, aos 64, pelo argelino Rachid Ghezzal.

Alisson tentou uma finta na linha final sobre o avançado nigeriano Kelechi Iheanacho, que acabou por ‘roubar’ a bola e servir Ghezzal para o golo dos ‘foxes’.

Depois dos triunfos sobre West Ham, Crystal Palace e Brighton, o Liverpool segue provisoriamente isolado na primeira posição, com 12 pontos, mais três do que Chelsea, que hoje recebe o Bournemouth, Tottenham e Watford, que se defrontam no domingo.