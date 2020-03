Quando no próximo sábado, 7 de março, a seleção nacional de râguebi subir ao relvado do Estádio Jean Bouin (onde joga a equipa francesa do Stade Francais), para defrontar a Geórgia, num encontro referente à 4ª jornada do Rugby Europe Championship, os Lobos vão aparecer com uma nova "pele".

A CV&A, consultora de comunicação, será a patrocinadora oficial do XV português, para já, neste jogo que coloca frente a frente os dois primeiros classificados da principal divisão europeia de râguebi (Geórgia, 14 pontos e Portugal, 9).

A parceria, assinada entre a consultora e a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), pode, no entanto, estender-se aos demais encontros de Portugal nas Seis Nações B.