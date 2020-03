O jovem que começou a temporada na equipa B, mas que se afirmou na principal com Rúben Amorim (agora treinador do Sporting), abordou com a comunicação social, numa videoconferência a partir de casa, vários temas, entre eles a Covid-19 e a paragem a que ela obrigou.

"Sentimos a falta dos momentos de treino, de balneário, e, como é óbvio, dos jogos e tudo o que os envolve", afirmou.

Sobre o regresso à competição, disse que, de momento, a sua "preocupação é o bem-estar de todos, de todos os atletas e equipas, de todo o país" e confia "totalmente na Liga e nos departamentos médicos responsáveis" para essa decisão.

A pandemia Covid-19 é motivo de apreensão.

"Preocupa-nos claramente, somos humanos, também podemos apanhar o vírus, mas tentamos encarar isto como se fosse mais um jogo e, unidos, vamos tentar ganhá-lo", disse.