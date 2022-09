Luís Figo, ex-internacional português, entrou para o Guiness na semana passada. Tudo porque, na companhia de outros sete jogadores, de diferentes nacionalidades, bateu o recorde do jogo disputado à maior altitude, concretamente 6166 metros, e em condições idênticas às que se encontram no Espaço, ou seja, gravidade zero.

De acordo com as informações, o jogo teve lugar num voo parabólico, único meio terrestre capaz de reproduzir o efeito da falta de gravidade, num campo com 75 metros quadrados. Apesar de só agora divulgado, o mesmo teve lugar na passada terça-feira, e foi certificado por um elemento do Guinness World Records e duas testemunhas.