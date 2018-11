O líder dos encarnados admitiu esta quinta-feira em conferência de imprensa que Rui Vitória vai permanecer à frente da equipa principal, assumindo inclusivamente que houve, de facto, várias reuniões na estrutura encarnada para debater se havia ou não condições para o técnico continuar no cargo.

"Sendo muito objetivos e práticos: o que estamos aqui a falar é sobre Rui Vitória. Rui Vitória continuará a ser o nosso treinador", começou por esclarecer.

"Rui Vitória continua a ser o nosso treinador. Não vamos esconder que comentámos e falámos ontem [quarta-feira] sobre a continuidade ou não de Rui Vitória", afirmou, revelando que a decisão de saída "estava tomada", disse.

Vieira explicou que a estrutura decidiu a saída do treinador, mas que passou a noite "isolado" no centro de treinos do clube no Seixal, período no qual mudou de ideias. De acordo com o presidente do Benfica, foi esse momento que determinou todo este volta-face sobre a saída do atual timoneiro da equipa.

De seguida elogiou os jovens lançados pelo técnico ribatejano na equipa e que essa filosofia vai de encontro ao que a administração encarnada pretende para o futuro do clube, salientando quão importante é "para o projeto Benfica" a continuidade de Vitória, treinador que "ganhou 6 títulos nos primeiros dois anos".

"É um treinador comprometido com o projeto do Benfica", justificou, sublinhando os vários jovens jogadores da formação da casa lançados por Vitória, que está a cumprir a sua quarta época no comando dos 'encarnados', depois de os ter conduzido ao título de campeão nacional em 2015/16 e 2016/17, completando o 'tetra' iniciado por Jorge Jesus.

O líder do Benfica admitiu que existe atualmente "descontentamento" dos sócios e adeptos do clube face aos resultados desportivos da equipa principal, mas vincou que "a conquista de todos os títulos em Portugal está em aberto".

"É o homem certo para o lugar certo", continuou.

Posteriormente, assegurou aos benfiquistas que, apesar de estar a receber "vários telefonemas" sobre o tema, assume que foi eleito para tomar decisões sem sofrer pressões externas.

"Quando fui eleito foi para tomar decisões. E no dia em que o Benfica for comando de fora para dentro algo vai mal. Há 17 anos que é assim e é assim que [as coisas] se vão manter", disse.