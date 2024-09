Luisão, diretor técnico do Benfica, está de baixa e foram já várias as notícias que vieram a público sobre o motivo da mesma, essencialmente assuntos do seu foro mais íntimo. O ex-jogador tem vindo a desmentir várias delas e esta segunda-feira foi mais direto numa publicação no seu instagram.

"Acordar e iniciar com maus uma notícia mentirosa. Me deixem em paz....jornalismo falso e amador. O que vocês querem é destruir a minha relação com a minha família? Tudo até agora é mentira. Estou perdendo a paciência, e não me façam ir ter com vocês olho a olho", escreveu na sua rede social.

Refira-se que até ao momento, nem o jogador e sequer o Benfica comentaram oficialmente a razão da ausência do ex-internacional brasileiro, que quando acabou a carreira acabou por ficar a viver em Portugal e a trabalhar no clube da luz, onde foi capitão durante quase uma década.

Luisão, diga-se, terminou no ano passado uma relação com a agora sua ex-mulher, com quem tem dois filhos.