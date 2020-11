Jovic, que incorria numa pena que vai desde multa a três anos de prisão, tem de um mês para liquidar a multa, cujo valor será canalizado para fins humanitários.

O avançado, que já teve problemas com o Real Madrid por ter violado a quarentena em Espanha para viajar até à Sérvia, foi visto a passear em Belgrado no aniversário da sua namorada, quando estava sujeito a 28 dias de isolamento no seu país, uma vez que regressou de uma zona de alto risco, nomeadamente Madrid.

O caso reportado pelas autoridades, e que mereceu inclusivamente reprimenda pública por parte da primeiro-ministra, Ana Brnabic, remonta a 19 de março e o atleta disse na altura que tinha saído para ir à farmácia.

O ex-jogador do Benfica argumentou ainda que não conhecia bem as normas do isolamento, pensando que poderia sair uma vez por dia para as compras essenciais.