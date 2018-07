O presidente francês Emmanuel Macron escreveu este domingo no Twitter um "OBRIGADO" à seleção do seu país pela conquista do Mundial da Rússia 2018 após a vitória sobre a Croácia por 4-2 na grande final do torneio.

O chefe de Estado, que acompanhou a partida em Moscovo, receberá os jogadores e as suas famílias no Palácio do Eliseu na segunda-feira.

Uma explosão de alegria tomou conta da França após o final de partida.

Em poucos minutos, os Campos Elíseos de Paris foram 'assaltado' por uma multidão que festejava a conquista do Campeonato do Mundo pela sua seleção.