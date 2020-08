Os confrontos tiveram início nas imediações do Parque dos Príncipes, o estádio do Paris Saint-Germain, que perdeu a final disputada em Lisboa frente ao Bayern Munique, por 1-0, e nos Campos Elísios, onde foram partidas montras de lojas e incendiados automóveis.

O Ministério do Interior de França revelou, num ‘tweet’ em que alude “à selvajaria de certos delinquentes”, que “16 polícias ficaram feridos, 12 lojas atacadas e uma quinzena de veículos vandalizados”.

A polícia local disse ter feito “404 advertências para o uso de máscara de proteção individual, nos locais obrigatórios”.

Na sua estreia em finais da ‘Champions, o Paris Saint-Germain perdeu no domingo, no estádio da Luz, em Lisboa, frente ao Bayern Munique, por 1-0, com um golo do francês Kingsley Coman.