O Manchester United, de José Mourinho, manteve hoje a segunda posição da liga inglesa de futebo, após vencer em casa o Chelsea, por 2-1, num encontro em que os ‘red devils’ deram a volta a marcador, na 28.ª jornada.

Em Old Trafford, num aguardado duelo entre Mourinho e Conte, técnicos que têm trocado algumas palavras ‘duras’ durante toda a temporada, o Manchester United chegou à vitória graças a um golo de Lingard, aos 75 minutos, completando a reviravolta no encontro.

A atravessar um excelente momento de forma, o brasileiro Willian deu vantagem ao Chelsea, aos 32 minutos, num lance em que a defesa dos ‘red devils’ ficou a ‘dormir’, mas ainda antes do intervalo, aos 39, o belga Lukaku repôs a igualdade.

Com este triunfo, o Manchester United segue no segundo posto com 59 pontos, mais dois que o Liverpool, terceiro, enquanto Chelsea, atual campeão, caiu para o quinto posto, com 53.

A equipa de Mourinho colocou-se também provisoriamente a 13 pontos do Manchester City, que não vai, para já disputar esta ronda, já que este fim de semana defronta o Arsenal, na final da Taça da Liga.

O Tottenham aproveitou o desaire do Chelsea e subiu ao quatro lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, com um triunfo no campo do Crystal Palace, por 1-0.

Quando já se esperava que o jogo acabasse num nulo, Harry Kane marcou, aos 88 minutos, e garantiu o triunfo dos ‘spurs’. O avançado inglês fez o seu 24.º golo esta época na Premier League e empatou o egípcio Salah, do Liverpool, no topo da lista dos melhores marcadores.