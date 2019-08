Um dia depois de os campeões europeus, e principais rivais da formação comandada por Pep Guardiola na temporada passada, terem vencido o Norwich, por 4-1, os campeões ingleses chegaram ao intervalo a vencer por 1-0 frente à equipa do chileno Manuel Pellegrini, graças a um golo do brasileiro Gabriel Jesus, aos 25 minutos.

Com Bernardo Silva e João Cancelo no banco, os ‘citizens’ selaram a goleada com um ‘hat-trick’ de Sterling, aos 51, 75 e 90+1, e um golo do argentino ‘Kun’ Aguero, aos 86, na conversão de uma grande penalidade.

Aguero só à segunda concretizou o castigo máximo, uma vez que o primeiro, defendido por defesa de Fabianski, foi repetido por Rice ter entrado na área. Antes, Gabriel Jesus tinha chegado ao golo, num lance invalidado por fora de jogo, através do videoárbitro.

Após a conquista da Supertaça de Inglaterra, com um triunfo frente ao Liverpool nas grandes penalidades, por 5-4, depois da igualdade 1-1 no tempo regulamentar, o City iguala o conjunto orientado pelo alemão Jurgen Klopp.