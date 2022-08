Com Diogo Dalot e o capitão Bruno Fernandes no ‘onze’ titular, e Cristiano Ronaldo (entrou aos 86 minutos) no banco, o United entrou melhor e, aos 16 minutos, uma demonstração de talento individual de Sancho deu o 1-0 à equipa da casa.

Num dia em que o ‘reforço’ Casemiro foi apresentado no relvado de Old Trafford, enquanto fora dele centenas pediam a saída dos donos do clube numa manifestação ruidosa, o plantel conseguiu a melhor exibição desde que Erik ten Hag chegou ao clube.

O técnico neerlandês lançou o francês Martial, tantas vezes afastado dos jogos em anos anteriores, logo ao intervalo, e a recompensa chegou menos de 10 minutos depois, ao assistir o 2-0 de Rashford (53).

O melhor que os vice-campeões europeus conseguiram fazer foi reduzir, pelo egípcio Salah, aos 81, quando o português Fábio Carvalho já tinha sido lançado na partida, aos 73.

Ronaldo entrou depois aos 86, altura em que Dalot foi substituído por Wan-Bissaka, mas o marcador não se alterou até final num clássico entre os dois clubes mais titulados de Inglaterra, ambos a viverem um mau arranque de temporada.

Os ‘red devils’ venceram pela primeira vez, após duas derrotas, e saíram da zona de descida, subindo ao 14.º posto. Já os ‘reds’, vice-campeões em 2021/22, continuam sem vencer ao cabo de três rondas da Premier League.

No topo da tabela está o Arsenal, única equipa que venceu todos os jogos, com nove pontos, mais dois do que o campeão Manchester City, no segundo posto a par de Tottenham, Leeds e Brighton.