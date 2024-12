Os forasteiros, que vinham de quatro triunfos, três na ‘Premier League’, tiveram um início demolidor e decidiram o encontro nos primeiros 20 minutos, com tentos do sueco Alexander Isak, o 12.º na prova, aos quatro, e do brasileiro Joelinton, aos 19.

Além dos dois golos – ambos de cabeça, no coração da área, após centros da esquerda -, o Newcastle teve outras ocasiões flagrantes na primeira parte, nomeadamente um ‘chapéu’ falhado de Isak (17 minutos) e um remate ao ‘ferro’ de Sandro Tonali (31).

Por seu lado, o Manchester United, com Diogo Dalot de início e Bruno Fernandes de fora, por castigo, raramente esteve bem, mas poderia ter reentrado na luta por pontuar em remates de Hojlund (34), Casemiro (45+2), Maguire (59, ao ‘ferro’) e Yoro (74).

Com este resultado, o conjunto de Ruben Amorim sofreu a quarta derrota consecutiva em todas as competições, a terceira da Liga inglesa, todas sem golos marcados, e também a terceira de ‘rajada’ em casa, registos que não se viam há ‘milénios’ em Old Trafford.

Após a 19.ª ronda, o Manchester United manteve os 22 pontos, enquanto o Newcastle passou a somar 29, isolando-se no quinto lugar, a três pontos do Chelsea, que caiu para quarto, ao perder por 2-0 no reduto do ‘aflito’ Ipswich.

Liam Delap, aos 12 minutos, de grande penalidade, e Omari Hutchinson, aos 53, na conclusão de um contra-ataque, selaram o triunfo dos anfitriões, que subiram do 19.º para o 18.º posto, com 15 pontos, ainda abaixo da ‘linha de água’.

Na formação londrina, que somou a segunda derrota seguida na prova e o terceiro jogo sem ganhar, João Félix foi titular, saindo aos 55 minutos, depois de ver um golo ser anulado por fora de jogo, enquanto Pedro Neto entrou aos 77.

No outro encontro do dia, o Aston Vila (nono, com 29 pontos) empatou a dois golos na receção ao Brighton (10.º, com 27), num duelo que as duas equipas lideraram e no qual a equipa da casa pagou cara as muitas falhas na finalização.

O marfinense Simon Adingra adiantou os forasteiros, aos 12 minutos, Ollie Watkins, aos 36, de penálti, e Morgan Rogers, aos 47, selaram a reviravolta, mas a última ‘palavra’ foi do ganês Tariq Lamptey, que estabeleceu o 2-2 final aos 81.