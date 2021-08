O adiamento foi benéfico para a preparação ou foi mais um momento de ansiedade?

No meu caso acabei por me ajustar e não trouxe prejuízos para a preparação.

Ao longo deste ciclo paralímpico, quando é que pensou: este é momento do “tudo ou nada”?

Penso sempre em preparar-me o melhor possível, foi assim ao longo de todo o ciclo. Trabalho com a mesma seriedade todos os dias.

BI Paralímpico Manuel Mendes Modalidade: Atletismo Prova: Maratona T46 Idade: 50 anos Naturalidade: Guimarães Clube: Vitória Sport Clube Treinador: Ricardo Ribas Participações: O maratonista vai participar pela segunda vez nos Jogos Paralímpicos, depois de se ter estreado no Rio de Janeiro, em 2016, com a conquista da medalha de bronze. Factos & Curiosidades: Manuel Mendes perdeu o antebraço esquerdo aos 9 anos, num acidente com uma máquina agrícola. O atletismo chegou tarde, já perto dos 30 anos, primeiro com mais distâncias curtas, evoluindo depois para a maratona. O atleta vimaranense garantiu uma vaga para Portugal ao terminar em quarto lugar na Taça do Mundo de maratona, prova disputada em 2019, em Londres. Já os mínimos para os Jogos Paralímpicos foram conseguidos no Campeonato Nacional, disputado já este ano, no concelho de Palmela, onde se sagrou campeão nacional de maratona da categoria T46*. Em Tóquio, a missão portuguesa terá 10 atletas. Além de Manuel Mendes, competem Maria Odete Fiúza (maratona T11), Ana Filipe (salto em comprimento T20), Cláudia Santos (salto em comprimento T20), Miguel Monteiro (lançamento do peso, F40), Carina Paim (400m T20), Sandro Baessa (400m e 1.500m T20), Cristiano Pereira (1.500m T20), Hélder Mestre (100m e 200 m T51) e João Correia (100m T51). Ao longo de 10 participações, Portugal conquistou 92 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo o atletismo a modalidade com mais. Ao todo são 53: 17 de ouro, 15 de prata e 21 de bronze.

Qual o pior momento na preparação?

Felizmente não tive lesões e esse poderia ter sido um momento menos bom. Não consigo identificar um momento menos bom neste ciclo.

Qual a maior dificuldade que espera encontrar em Tóquio?

As dificuldades numa maratona são várias, mas no caso de Tóquio as condições climatéricas serão a maior dificuldade. Teremos contornar da melhor forma com juízo e resiliência.

Qual a coisa mais inusitada que leva na bagagem para o Japão?

A chupeta do meu filho para contornar as saudades.

Quais são os objetivos em termos de resultados/marcas?

Tentar contornar as dificuldades que surgirem e ir em busca da melhor prestação possível.

Que memória tem dos primeiros Jogos que assistiu?

É sempre uma emoção muito grande ver os atletas a superarem-se. Lembro-me de ver o Carlos Lopes a ganhar uma medalha, dá para ficarmos com pele de galinha de tanta emoção!

Quem é o melhor atleta paralímpico de sempre na sua modalidade?

Na maratona podemos identificar o Carlos Ferreira, que foi um maratonista português que também ganhou uma medalha em Jogos Paralímpicos.

Se ganhar uma medalha, a quem a vai dedicar?

A todos os portugueses, a todos os vimaranenses que sempre me apoiam muito, ao meu grupo de treino, à minha família e em especial ao meu menino de dois anos que nunca me viu a conquistar nada e poderá ser desta vez.

