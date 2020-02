Apesar do triunfo sobre a Bélgica, no sábado, na primeira jornada da competição, que deixou Portugal com três pontos de vantagem sobre o adversário direto, Patrice Lagisquet lembrou que os belgas “podem surpreender a Rússia”, o que deixaria a equipa “sob grande pressão” nas últimas três jornadas.

“Isto ainda não acabou! Temos mesmo de ganhar à Roménia para ficarmos a salvo de quaisquer surpresas. Não quero que os jogadores se sintam pressionados, quero que sejam competitivos e ambiciosos”, asseverou o treinador francês, em declarações à agência Lusa.

Quanto às possibilidades de Portugal, que ascendeu esta semana ao 22.º lugar do ‘ranking’ mundial, Lagisquet reforçou que acredita ser “possível” vencer o 19.º classificado, mas avisou que o resultado da Roménia na jornada inaugural (13-41 na Geórgia) é “enganador”.

“Temos de subir o nosso nível, porque esse resultado não reflete o que se passou. Vai ser um jogo mais espetacular e, se as condições atmosféricas se mantiverem, teremos mais opções, mais bola e mais oportunidades de tomar a iniciativa, que é o ponto forte dos jogadores portugueses”, analisou o técnico.