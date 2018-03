O líder da classificação geral, o MAPFRE, regressou à competição hoje de manhã após uma paragem no Cabo Horn para reparar a grande vela rasgada, o mastro e a retranca.

A paragem custou ao MAPFRE cerca de 13 horas, quando a equipa espanhola regressou à competição estava 260 milhas atrás da frota, com o líder, Brunel, a pouco mais de 1.600 milhas da linha de chegada em Itajaí, Brasil.

Enquanto estudavam a possibilidade de parar para consertar o mastro, tendo apoio em terra perto do Cabo Horn, a paragem tornou-se obrigatória quando a vela grande se rasgou em duas partes, mesmo antes de lá chegarem.

“Acabamos por ter sorte, como o rasgão foi aqui tão tão perto, podemos agora arranjar a vela com a nossa equipa de terra", disse o chefe de guarda Pablo Arrarte.

"Os arranjos demoram sempre mais do que gostariamos", reconheceu o skipper Xabi Fernández. “Não é assim tão fácil, porque o arranjo na vela grande tem que secar bem, mas vamos arrancar para o Brasil, não a 100%, mas a dar o máximo para perder o menos tempo possível.”

Mais à frente, a frota avança, de leste para nordeste, vai passar a sul das Ilhas Falkland, onde as condições permanecem muito difíceis.

“Os Mares do Sul não nos deixam em paz e mantém-nos nas suas garras“, escreveu Bouwe Bekking, skipper do Brunel. “Com esta direção do vento ainda não estamos a ir para norte, estamos a apanhar 28-35 nós em águas muito frias.

“Também é doloroso ver que estamos a perder em todos os relatórios de classificação, os barcos que vêem atrás têm melhores condições. Havia uma previsão em que o MAPFRE ganharia esta etapa! Mas isto é vela, nem sempre divertida, nunca previsível e é isto que a torna especial ”.

O navegador do AkzoNobel, Jules Salter, concordou que o tempo estava longe do ideal. "Não é bom para pessoas e barcos cansados", disse Salter. “Mas podemos aproveitar estas condições para algumas milhas rápidas rumo a nordeste, enquanto esperamos a baixa pressão que nos apanhou no Cabo Horn para cruzar a Patagónia e, eventualmente, apanhar-nos próximo das Malvinas. Isto vai colocar- nos novamente a favor do vento, provavelmente com um estado do mar complicado, mas pelo menos vamos aquecer com cada milha percorrida para norte."

O Team Sun Hung Kai / Scallywag continua a percorrer quilómetros em direção à costa chilena, após a perda do John Fisher.

7ª etapa - Classificação geral - Sexta-feira 30 de março (Dia 13) - 13:00 UTC

1 - Team Brunel - distância até ao final - 1609,15 milhas náuticas

2 - Dongfeng Race Team +30,87

3 - Vestas/11th Hour Racing +32,33

4 - AkzoNobel +51,84

5- Turn the Tide on Plastic +69,65

6 - Mapfre +264,61

7 - Sun Hung Kai / Scallywag