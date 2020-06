Em comunicado divulgado no site oficial, o Gimnasia informou que o antigo internacional argentino estendeu o vínculo até 31 de dezembro do próximo ano, com o “objetivo de dar sequência ao projeto desportivo traçado e enfrentar os novos desafios que o clube tem pela frente”.

Apesar do impasse que se verificou nas negociações, Maradona acertou a continuidade no clube, algo que já tinha sido também adiantado por um dos empresários do treinador, Christian Bragarnik, em declarações ao canal TyC Sports.

“Se chegámos a acordo foi porque a direção e a equipa técnica assim queriam. Poder continuar a contar com o Diego no futebol argentino deixa-me muito contente. Ele está muito contente também, porque era isto que queria”, disse Bragarnik.

Maradona, de 59 anos, assumiu o cargo de treinador do Gimnasia em setembro do ano passado, tendo levado o conjunto de La Plata ao 19.º lugar do campeonato argentino.

Nos 18 jogos em que comandou a equipa no campeonato, ‘El Pibe’ somou apenas seis vitórias.