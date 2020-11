O capitão neozelandês Sam Cane depositou no círculo central do campo uma camisola com o nome de Maradona e o número 10 — que era utilizado pelo ex-jogador internacional argentino -, antes da encenação do ‘haka’, tradicionalmente feita pelos jogadores da Nova Zelândia antes dos jogos.

Após a homenagem a Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, os ‘all blacks’ venceram a Argentina por 38-0, em encontro disputado na cidade australiana de Newcastle, assegurando a conquista do Rugby Championship, que reúne as principais seleções do hemisfério sul.