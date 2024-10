No âmbito da realização no próximo domingo, dia 6 de outubro de 2024, da 11ª Maratona e da 24ª meia maratona de Lisboa, o Comando Metropolitano de Lisboa informou que se vão verificar condicionamentos e cortes de trânsito em diversas vias da cidade de Lisboa, bem como nas localidades de Cascais e Oeiras, cujo período de condicionamento se prevê que ocorra a partir das 5h30 em Cascais frente ao Hipódromo.

Além do condicionamento, vai ainda existir um período de tempo alargado em que estas vias estarão completamente cortadas ao trânsito, refere a autoridade.

Vias encerradas a partir das 7h00:

Av. Da Republica - em direção ao Guincho, até junto ao Farol do Cabo Raso e regresso a Cascais;

Av. Rei Humberto II de Itália - Av. Dom Carlos - Alameda Combatentes Grande Guerra;

Av. Marginal – em direção a Oeiras - Lisboa;

Av. Ferreira Godinho, cruzamento da Cruz Quebrada.

Vias que se prevê sejam encerradas ao trânsito a partir das 8h00:

Av. Da Índia - Av. 24 de Julho;

Cais do Sodré - Ribeira das Naus - Praça do Comércio;

Rua Áurea (Rua do Ouro);

Rua do Comércio;

Rua Augusta, Praça do Comercio.

Vias condicionadas/encerradas a partir das 7h00:

Ponte Vasco da Gama, IC2 – acesso à Rotunda da Ford – Av. D. João II;

Av. Mar Vermelho - Alameda dos Oceanos;

Praça Príncipe Perfeito – Av. Ulisses – Rotunda da Sportv – );

Alameda dos Oceanos – Rotunda da Expo’98;

Rua da Cintura do Porto de Lisboa até à antiga Praça 25 de Abril;

Infante D. Henrique até à Praça do Comercio;

Rua da Prata - Rua dos Fanqueiros – Praça da Figueira – Rua Betesga – Rossio;

Rua do Ouro, Rua do Comércio;

Rua Augusta Praça do Comercio.

Ao condicionamento destas artérias acresce outras que adjacentes.

Prevê-se que os cortes/condicionamentos comecem a ser levantados a partir das 13h00, com início em Cascais, estando ainda assim a sua concretização dependente do desenrolar da prova e do levantamento de toda a logística inerente à realização da mesma, refere a autoridade.

A maratona de Lisboa de 2024 realiza-se no domingo, com partida em Cascais, às 8h00, e chegada à Praça do Comércio, em Lisboa, num percurso totalmente à beira do mar e do rio Tejo, enquanto a meia maratona tem início na Ponte Vasco da Gama, às 10h30, e termina também na Praça do Comércio.

As inscrições para a edição de 2024 da Maratona de Lisboa esgotaram a cerca de três meses da corrida, com oito mil inscritos, incluindo seis mil atletas estrangeiros, de 90 nacionalidades diferentes.

Segundo os organizadores, a inscrição de dois mil portugueses para a corrida é um recorde de atletas nacionais numa maratona.

A maratona vai trazer a Lisboa dois antigos campeões mundiais da distância, o eritreu Ghirmay Ghebreslassie, que em 2015 se tornou o mais jovem a conquistar o título, com 19 anos, e o queniano Geoffrey Kirui, que se sagrou campeão em 2017.

Ghebreslassie é o atleta com o melhor recorde pessoal, com o tempo de 2:05.34 horas, efetuado em 2022, enquanto no setor feminino sobressaem as quenianas Rael Nguriatukei Kinyara (2:25.23) e Cynthia Kosgei (2:25.24).

Na meia maratona, a atração principal será o etíope Mosinet Geremew, que tem o máximo pessoal de 59.11 minutos e é um dos nove homens que correram a maratona abaixo de 2:03 horas.

*Com Lusa