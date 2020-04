“A AIU suspendeu preventivamente o especialista em maratonas Daniel Wanjiru, natural do Quénia, com efeitos imediatos, por violação do passaporte biológico de atleta ao abrigo das regras antidoping da World Athletics”, refere a organização em comunicado.

A acusação contra o maratonista de 27 anos é “a utilização de uma substância/método proibido”.

Além do triunfo na maratona de Londres em 2017, Daniel Wanjiru ficou em oitavo lugar no Campeonato do Mundo no mesmo ano, antes de terminar em quinto na maratona de Nova Iorque, em 2018.