Apesar do aparato da queda, Marquez, hexacampeão do mundo de MotoGP, sofreu apenas uma contusão, segundo revelaram os exames efetuados na clínica do circuito, mas o piloto foi ainda transportado ao hospital de Jerez para efetuar um TAC (Tomografía Axial Computorizada) de controlo e poder assim descartar qualquer problema físico não detetado.

O piloto da Honda lesionou-se gravemente neste mesmo circuito no ano passado, tendo perdido toda a temporada de 2020 e regressado no último grande prémio, disputado em 18 de abril em Portimão, Portugal.

Nesta terceira sessão, o português Miguel Oliveira (KTM) efetuou o 16.º tempo, com 1.37,710 minutos, numa sessão em que o japonês Takaaki Nakagami (Honda) fez e a melhor volta, com 1.36,985 minutos.

O GP de Espanha de MotoGP, a disputar no domingo, é a quarta ronda da temporada.