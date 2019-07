"Sinto-me muito feliz por voltar a este estádio e por voltar a ver gente que conheço tão bem, gente com quem passei muitas coisas. Estou muito feliz por este regresso. Este é um clube do qual, provavelmente, nunca devia ter saído", disse o defesa central, ao site oficial do FC Porto.

O defesa "tinha muita vontade de regressar e o FC Porto” e o clube “também queria muito que regressasse”: “Foi 50/50, mas se calhar um pouco mais da minha parte. Regressar ao FC Porto era algo em que pensava há já muito tempo. Finalmente, estou aqui e agora só quero retribuir com muitos êxitos o esforço que foi feito".

Marcano sublinhou que volta ao Porto com o objetivo de "ajudar a equipa a ser campeã", vincando que o treinador Sérgio Conceição apoiou o seu regresso, no qual vai voltar a jogar com a camisola número 5, a mesma que usava antes de partir para Itália.

"O número é um detalhe, mas é um número com o qual sempre me senti seguro e confiante. Espero que tenha o mesmo sucesso que tive na última época em que o usei", rematou.