Marcano, de 36 anos, teve de sair na sexta-feira à noite logo aos nove minutos do jogo fora com o Estrela da Amadora, temendo-se desde logo, nas palavras do treinador Sérgio Conceição, que fosse algo sério.

Esta é a segunda lesão grave do central, que em maio de 2020 também sofreu uma rotura de ligamentos no mesmo joelho direito e que o afastou dos relvados durante praticamente um ano, voltando a jogar já no final de fevereiro de 2021, ou seja nove meses depois, pela equipa B dos 'dragões'.

O FC Porto informou também hoje que Evanilson, que saiu igualmente lesionado do jogo da Reboleira, sendo substituído aos 15 minutos, apresenta “uma entorse no joelho esquerdo”.

Os ‘dragões’, que preparam a visita de terça-feira ao Shakhtar Donetsk, no Volksparkstadion, em Hamburgo (Alemanha), a contar para a primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, têm ainda de fora Gabriel Veron e Danny Namaso, em tratamento a lesões.

A equipa portista volta a treinar no domingo, no centro do Olival, em sessão marcada para as 18:00.