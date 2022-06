O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje orgulho no novo Museu do Tesouro Real inaugurado no Palácio da Ajuda, em Lisboa, e afirmou que é símbolo de "uma grande pátria".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa durante o encontro "Portugal XXI: País de Futuro", em Cascais, 11 de maio de 2022. RODRIGO ANTUNES/LUSA Lusa